Накриють дощі з грозами: озвучений свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У вівторок, 16 червня, в Дніпрі очікуються дощі з грозами, град і сильні пориви вітру.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті оголошено штормове попередження.

Температура повітря +26 +28 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні 16 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Києві 12 червня офіційно зареєстрували новий температурний рекорд за 140 років – 27,9 градусів тепла за Цельсієм. Попередній температурний рекорд був встановлений в 2010 році.