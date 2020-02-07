Накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики дали прогноз погоди на 7 січня

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі прогнозують опади.

Нічний сніг вранці ослабне і незабаром закінчиться. Про це повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди dp.vgorode.ua

У місті сонце в цей день буде рідко показуватися з-за хмар.

Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до -7 градусів, вночі -8...- 9 градусів. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів. Найхолодніше буде в східних регіонах країни.

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