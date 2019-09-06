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8 вересня • оновлено в 11:36
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Накинувся з газовим балончиком: в Дніпрі чоловік влаштував дебош в кафе

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпрі 6 вересня нетверезий чоловік атакував відвідувачів кафе сльозогінним газом.

Інцидент стався на Січеславській набережній, повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік розпилив сльозогінний газ в кафе

У Дніпрі чоловік розпилив сльозогінний газ в кафе

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За словами співробітників кафе, чоловік голосно розмовляв по телефону, тим самим заважаючи оточуючим. На зауваження адміністрації закладу та відвідувачів він ніяк не реагував. Згодом між ними зав'язалася сварка, в ході якої агресивно налаштований чоловік розпилив у залі сльозогінний газ.

На місце події прибули правоохоронці. При затриманні хуліган всіляко чинив опір. Дебошира в наручниках доставили в Соборне відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на набережній. Один з чоловіків представився військовим. Під час поверхневої перевірки у них виявили предмети, схожі на стартовий пістолет і пневматичну рушницю, а також кастет.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік бійка бійка з поліцейськими
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