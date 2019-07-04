У Дніпрі продовжують відновлювати роботу ліфтів у багатоповерхівках міста.

У цьому році заплановано капітально відремонтувати 46 підйомників, з них 13 повністю замінити, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

"Всього на капітальний ремонт і заміну 46 ліфтів з міського бюджету виділено 60 млн грн. Роботи активно проводяться. Тому зараз вже поступово відремонтовані ліфти здають в експлуатацію", – повідомив Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства міської ради.

Владислав Грицай Пресслужба міської ради

У багатьох ліфтах вже повністю замінили обладнання в машинній і шахтовій частинах, станцію управління, двигуни, двері, обшивку, кнопки, освітлення тощо.

Як зазначив Грицай, роботи з поточних ремонтів ліфтів виконують обслуговуючі компанії за рахунок тарифу, який мешканці платять за ліфти.

"Зараз по місту близько 50 непрацюючих ліфтів. Частина - в роботі по їх відновленню. Плануємо, що до кінця року по місту не буде жодного непрацюючого ліфта", - додав представник мерії.

Відремонтований ліфт Пресслужба міської ради

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