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19 лютого • оновлено в 14:00
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Аліна Рашевська

"Нахабно відмовляються платити": у Дніпрі розгорівся скандал через "швидкі"

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Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував внести 9 млн грн до статутного фонду комунального підприємства "Автопідприємство санітарного транспорту".

Цією сумою мер має намір погасити частину боргу, який виник через відсутність фінансування з боку обласної адміністрації. Про це він заявив під час сесії міської ради 19 лютого, передає depo.Дніпро.

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"На даний момент обласна адміністрація відмовляється платити місту вартість використаних карет швидкої допомоги. Вже накопичилася заборгованість 14 млн грн, яку вони нахабно відмовляються платити, не пояснюючи причин", – повідомив Філатов.

У Дніпрі розгорівся скандал через "швидких"

У Дніпрі розгорівся скандал через "швидких"

Колаж

У разі, якщо обласна влада погасить заборгованість, рішення про поповнення статутного фонду підприємства буде скасовано. Як запевнив Філатов, збоїв в роботі швидкої медичної допомоги мерія не допустить.

"Сьогодні має відбутися нарада з цього приводу. Якщо обласна влада, як у них це часто буває, піде в деструктив, ми не можемо зупинити в місті роботу швидкої допомоги. Але я сподіваюся, що "зелений розум" у них візьме гору", – заявив мер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро відвідала знімальна група програми "Ревізор". Їдальня Дніпровської міськради стала першою "жертвою".

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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