"Нахабно відмовляються платити": у Дніпрі розгорівся скандал через "швидкі"

Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував внести 9 млн грн до статутного фонду комунального підприємства "Автопідприємство санітарного транспорту".

Цією сумою мер має намір погасити частину боргу, який виник через відсутність фінансування з боку обласної адміністрації. Про це він заявив під час сесії міської ради 19 лютого, передає depo.Дніпро.

"На даний момент обласна адміністрація відмовляється платити місту вартість використаних карет швидкої допомоги. Вже накопичилася заборгованість 14 млн грн, яку вони нахабно відмовляються платити, не пояснюючи причин", – повідомив Філатов.

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У разі, якщо обласна влада погасить заборгованість, рішення про поповнення статутного фонду підприємства буде скасовано. Як запевнив Філатов, збоїв в роботі швидкої медичної допомоги мерія не допустить.

"Сьогодні має відбутися нарада з цього приводу. Якщо обласна влада, як у них це часто буває, піде в деструктив, ми не можемо зупинити в місті роботу швидкої допомоги. Але я сподіваюся, що "зелений розум" у них візьме гору", – заявив мер.

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