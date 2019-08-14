Надзвичайний рівень небезпеки: погода в Дніпрі на 15 і 16 серпня

У Дніпрі попередили про високу пожежну небезпеку.

На території області 14 серпня буде триматися висока (IV класу) пожежна небезпека. А з 15 по 18 серпня очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Politeka

15 серпня синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 14-19 градусів, а вдень 28-33 градусів.

16 серпня пройде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Синоптики відзначили, що температура повітря вночі складе 14-19 градусів, а вдень 26-31 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 14 серпня, в окремих регіонах істотно погіршиться погода, очікується сильний вітер.

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