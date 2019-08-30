Начальник поліції на Дніпропетровщині ризикує втратити посаду через скарги людей

Глава поліції Дніпропетровської області Артем Васіцький відсторонив від виконання обов'язків керівництво Солонянського відділення поліції.

Васіцький прийняв таке рішення після спілкування з мешканцями селища Солоне, які поскаржилися на дії місцевих правоохоронців, передає пресслужба обласної поліції.

Якщо відомості від громадян підтвердяться, справу передадуть в ДБР Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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"На зустріч з керівником обласної поліції прийшли місцеві мешканці, які поскаржилися на незадовільну організацію роботи місцевої поліції, в тому числі неналежне розслідування кримінальних проваджень", – сказано в ньому.

За словами глави поліції області, якщо під час розслідувань щодо дій поліцейських відомості про їх протиправну діяльність підтвердяться, то матеріали перевірок передадуть до Державного бюро розслідувань.

Станом на 30 серпня керівництво Солонянського відділення поліції відсторонено від роботи. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення призначено Олександра Стригу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в липні глава Національної поліції Сергій Князєв призначив Артема Васіцького тимчасово виконуючим обов'язки керівника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Раніше цю посаду займав Віталій Глуховеря, проти якого ведеться розслідування у кримінальній справі за фактом перевищення службових повноважень.

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