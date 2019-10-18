"Наб'ю тобі морду!" У Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою

У Дніпрі 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу.

Маршрутчик вирішив присвоїти гроші собі, а втихомирити обурення жінки збирався за допомогою поліції. Про це повідомила потерпіла Валерія Лень в Facebook-спільноті "Північний ж/м".

У Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою KP.UA

"Я дала за проїзд 50 гривень, стала біля водія і чекала здачу. Проїхавши кілька зупинок, я нагадала йому про гроші, на що він мені відповів: "Я здачу дав". Звісно, я стала з ним лаятися. Він мені погрожував поліцією. А потім сказав: "Я зараз наб'ю тобі морду, і будеш ти вже викликати поліцію!" - написала потерпіла.

Зрештою, скандал завершився перемогою пасажирки.

"Звичайно, він мені гроші віддав, але неприємний осад залишився", - зазначила жінка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомий влаштував бійку з маршрутником. 13 жовтня агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія. Судячи з усього, хулігана вигнали з транспортного засобу через неналежне поводження, і той вирішив помститися.

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