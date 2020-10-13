На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі. Фото

На житловому масиві Ігрень що у Дніпрі, вже майже закінчено ремонт магістральної дороги. Це дорога завдовжки близько 6 км, якою проходять такі вулиці: Рощинська, Роз’їзна, Сахарова та Романовського.

Зазначається, що закінчити роботи планують за день-два (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Мешканці Ігрені зверталися до міської ради з проханням відремонтувати основну дорогу, якою курсує транспорт. Справді, цей автошлях важливий, оскільки це виїзд з міста у напрямку так званої Синельниківської траси. Дорога вже потребувала ремонту, тому внесли її до цьогорічного титулу", – розповідає головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

Зі свого боку заступник начальника управління з благоустрою департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР Дмитро Коробов зазначає: "Уздовж усієї дороги повністю демонтовано старий асфальт, укладено два нові шари асфальтобетону на 30 тис. квадратних метрах. Окрім того, улаштовано понад 6 км нових бордюрів. Ураховуючи побажання мешканців, навпроти в’їзду у приватні будинки зробили пониження бордюрів. Водночас уздовж усієї ділянки дороги облаштували кишені, де розміщуються сміттєві контейнери, а також заїзди для зупинки громадського транспорту".

Студентка Ганна щодня їздить магістральною дорогою і радіє, що нарешті її відремонтували: "Це основна проїжджа частина на ж/м Ігрень і вона вже була в геть поганому стані – яма на ямі. Нею їздить і громадський транспорт. Тому дуже добре, що місто звернуло увагу на наш масив і зробило нам дорогу".

Мешканка Ігрені Христина теж у захваті від ремонтних робіт: "Нарешті нам уже зробили цю дорогу, бо транспорт тут ледь пересувався. Видно, що капітально, на совість". "Ця дорога не знала ремонту років п’ятдесят. Раніше їдеш машиною тут, і торпеда вся сиплеться. Вдячні керівництву міста, що зробило такий гарний повноцінний ремонт", – додає мешканець ж/м Ігрень Руслан.

На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі.

На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі.

На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі.

На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі.

На житловому масиві Ігрень у Дніпрі майже закінчили ремонт магістралі.