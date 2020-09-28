На вулицях Дніпра відключать світло: кого торкнеться

Софія Ковнір Життя міста 16:15, 28.09.2020

У вівторок, 29 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Барвінок, 1-27,66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Мінська, 1-9,2;

  • провулок Перовської, 1-3,9;

  • вулиця Тбіліський, 15-35, 10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10,13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7,2-8.

Індустріальний район:

  • вулиця Петра Калнишевського, 30, 32, 34;

  • вулиця Калинова, 1, 1а, 3, 4.

Самарський район:

  • вулиця Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

  • вулиця Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.

Шевченківський район:

  • вулиця Весніна, 63-111, 58а-102а;

  • вулиця Денисова, 24А-54;

  • вулиця Платова, 100А-108Б;

  • вулиця Баженова, 41-53;

  • 3-й провулок Весніна;

  • провулок Кінцевий, 1-17,2-20;

  • вулиця Сурикова, 57-69, 46-64;

  • 2-й провулок Весніна, 2-12, 5-11;

  • 1-й провулок Весніна, 1-11;

  • вулиця Бурденко 14-80, 15-71;

  • провулок Платова 3-31, 4-20;

  • провулок Паганіні, 1-29,2-20;

  • вулиця Россі, 21-65, 28-40;

  • вулиця Суміжна 1-15, 2-24;

  • провулок Денисова, 2-40,1-23;

  • вулиця Денисова, 10-32;

  • провулок Нарвський;

  • вулиця Антіна Синявського, 50-78;

  • провулок Чудського, 1-29,2-18;

  • вулиця Затишна 1-25, 20-40;

  • провулок Затишний;

  • провулок Баженова, 42-46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на перехресті вулиць Вільямса та Фермерської бездомна собака покусала пішохода.

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