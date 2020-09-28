На вулицях Дніпра відключать світло: кого торкнеться
У вівторок, 29 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Барвінок, 1-27,66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Мінська, 1-9,2;
провулок Перовської, 1-3,9;
вулиця Тбіліський, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10,13-19;
провулок Знаменівський, 1-7,2-8.
Індустріальний район:
вулиця Петра Калнишевського, 30, 32, 34;
вулиця Калинова, 1, 1а, 3, 4.
Самарський район:
вулиця Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;
вулиця Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.
Шевченківський район:
вулиця Весніна, 63-111, 58а-102а;
вулиця Денисова, 24А-54;
вулиця Платова, 100А-108Б;
вулиця Баженова, 41-53;
3-й провулок Весніна;
провулок Кінцевий, 1-17,2-20;
вулиця Сурикова, 57-69, 46-64;
2-й провулок Весніна, 2-12, 5-11;
1-й провулок Весніна, 1-11;
вулиця Бурденко 14-80, 15-71;
провулок Платова 3-31, 4-20;
провулок Паганіні, 1-29,2-20;
вулиця Россі, 21-65, 28-40;
вулиця Суміжна 1-15, 2-24;
провулок Денисова, 2-40,1-23;
вулиця Денисова, 10-32;
провулок Нарвський;
вулиця Антіна Синявського, 50-78;
провулок Чудського, 1-29,2-18;
вулиця Затишна 1-25, 20-40;
провулок Затишний;
провулок Баженова, 42-46.
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