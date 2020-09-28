На вулицях Дніпра відключать світло: кого торкнеться

У вівторок, 29 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27,66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Мінська, 1-9,2;

провулок Перовської, 1-3,9;

вулиця Тбіліський, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10,13-19;

провулок Знаменівський, 1-7,2-8.

Індустріальний район:

вулиця Петра Калнишевського, 30, 32, 34;

вулиця Калинова, 1, 1а, 3, 4.

Самарський район:

вулиця Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

вулиця Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.

Шевченківський район:

вулиця Весніна, 63-111, 58а-102а;

вулиця Денисова, 24А-54;

вулиця Платова, 100А-108Б;

вулиця Баженова, 41-53;

3-й провулок Весніна;

провулок Кінцевий, 1-17,2-20;

вулиця Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й провулок Весніна, 2-12, 5-11;

1-й провулок Весніна, 1-11;

вулиця Бурденко 14-80, 15-71;

провулок Платова 3-31, 4-20;

провулок Паганіні, 1-29,2-20;

вулиця Россі, 21-65, 28-40;

вулиця Суміжна 1-15, 2-24;

провулок Денисова, 2-40,1-23;

вулиця Денисова, 10-32;

провулок Нарвський;

вулиця Антіна Синявського, 50-78;

провулок Чудського, 1-29,2-18;

вулиця Затишна 1-25, 20-40;

провулок Затишний;

провулок Баженова, 42-46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на перехресті вулиць Вільямса та Фермерської бездомна собака покусала пішохода.