На вулицях Дніпра не буде води: кого торкнеться

У середу, 30 вересня, кілька вулиць Дніпра залишаться без водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Так, води не буде з 08:00 до 20:00 за наступними адресами:

вул. Титова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А (дитячий садок № 243), 17, 19, 21;

вул. Академіка Янгеля, 1, 2 (середня школа № 120), 4, 5;

вул. Новокримська, 2, 2А, 2Б;

пр. Богдана Хмельницького, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Крім того, в зв'язку з проведенням необхідних робіт теплопостачальним підприємством з 09:00 до 17:00 буде припинено водопостачання на ж/м Тополя-2, б. №№32, 33, 34.

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

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