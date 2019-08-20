На вулицях Дніпра масштабне відключення світла: названі адреси

У Дніпрі 21 серпня в трьох районах відключать електропостачання.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Рамблер
Адреси, за якими не буде світла:
Новокодацький район:
вул. Полковника Горленко, 28, 30, 29-41;
просп. Івана Мазепи, 11-19, 21, 23, 25;
вул. Караваєва, 24-34;
вул. Дунаєвського, 31, 33.
вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;
вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;
вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;
вул. Гордієнко, 4, 17, 19, 23, 25;
вул. Воєнноморська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
вул. Волзька, 1, 2-12;
вул. Каменська, 2, 9;
пров. Альпійський, 1-5, 5а, 4-10;
вул. Алтайська, 4а, 13, 19;
вул. Гомельська, 4-12, 15-29;
вул. Виборзька, 14;
вул. Щепкіна, 34, 39, 39;
вул. Могилевська, 3-11.
Шевченківський район:
вул. Чередниченко, 1-5,4-10;
пров. Стасова, 1-45,2-46;
вул. Антона Синявського, 103-179;
вул. Добра;
вул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;
пров. Садовниченко, 5а;
вул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Вяземська, 40 / 1,40 / 2;
вул. Іркутська, 1-69, 2-58;
вул. Вовчок, 45;
вул. Новосибірська, 1-23;
вул. Оренбурзька, 1-25, 2-62;
вул. Ковалевської, 70;
вул. Тихоокеанська, 2;
вул. Хабаровська, 39-101, 56-64;
вул. Гусяча, 15-91, 6-142;
вул. Делегатська, 129-163, 118-168;
пров. Кіровоградський, 2-8;
пров. Робесп'єра, 1-17, 27-29.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.
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