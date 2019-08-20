На вулицях Дніпра масштабне відключення світла: названі адреси

У Дніпрі 21 серпня в трьох районах відключать електропостачання.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Рамблер

Адреси, за якими не буде світла:

Новокодацький район:

вул. Полковника Горленко, 28, 30, 29-41;

просп. Івана Мазепи, 11-19, 21, 23, 25;

вул. Караваєва, 24-34;

вул. Дунаєвського, 31, 33.

вул. Ногінська, 22, 24, 26-38, 37-49;

вул. Дунаєвського, 1, 3, 2-16, 20;

вул. Авіаційна, 2, 4в, 1-23;

вул. Гордієнко, 4, 17, 19, 23, 25;

вул. Воєнноморська, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

вул. Волзька, 1, 2-12;

вул. Каменська, 2, 9;

пров. Альпійський, 1-5, 5а, 4-10;

вул. Алтайська, 4а, 13, 19;

вул. Гомельська, 4-12, 15-29;

вул. Виборзька, 14;

вул. Щепкіна, 34, 39, 39;

вул. Могилевська, 3-11.

Шевченківський район:

вул. Чередниченко, 1-5,4-10;

пров. Стасова, 1-45,2-46;

вул. Антона Синявського, 103-179;

вул. Добра;

вул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;

пров. Садовниченко, 5а;

вул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Вяземська, 40 / 1,40 / 2;

вул. Іркутська, 1-69, 2-58;

вул. Вовчок, 45;

вул. Новосибірська, 1-23;

вул. Оренбурзька, 1-25, 2-62;

вул. Ковалевської, 70;

вул. Тихоокеанська, 2;

вул. Хабаровська, 39-101, 56-64;

вул. Гусяча, 15-91, 6-142;

вул. Делегатська, 129-163, 118-168;

пров. Кіровоградський, 2-8;

пров. Робесп'єра, 1-17, 27-29.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

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