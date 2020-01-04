На випадок зомбі-апокаліпсису: в Дніпрі виставили на продаж автомобіль з кулеметом. Фото

У Дніпрі на одному з торгових автомобільних онлайн-майданчиків виставили на продаж ВАЗ-2107 тюнінгований у стилі фільму "Шалений Макс".

Старому радянському автомобілю встановили "жалюзі" на вікнах і кулемет на капоті. Про це повідомили на сайті Auto 24 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім цього, машина оснащена оригінальним двигуном розточеним до обсягу 1,8 літра, обладнаний прямоточною вихлопною системою і фільтром нульового опору. Інтер'єр "шаленої Сімки" запозичений від Mazda і BMW. Зброя на капоті – бутафорський кулемет "Вулкан".

Автомобіль має кілька нагород за участь і перемоги в різних автошоу і фестивалях.

ВАЗ-2107 в стилі "Шаленого Макса" Auto24

ВАЗ-2107 в стилі "Шаленого Макса" Auto24

ВАЗ-2107 в стилі "Шаленого Макса" Auto24

Автор проекту збирав свій транспорт з того, що зміг дістати. Зараз він його продає за 3,5 тисячі доларів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі п'яний водій влаштував страшне ДТП на мосту. На з'їзді з Кайдацького мосту Skoda перелетіла через Ford і приземлилася передніми колесами у нього на капоті.

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