На вихідних перекриють центр Дніпра: список вулиць

У Дніпрі відбудеться четвертий ATB Dnipro Marathon, в зв'язку з чим рух транспорту на деяких вулицях у центрі міста перекриють.

Захід пройде 21-22 вересня, передає "Інформатор".

На вихідних перекриють центр Дніпра (ілюстрація) Vsednr

Зокрема, в суботу, 21 вересня, з 11:00 до 21:00 буде перекрито:

площа Героїв від перехрестя з вулицею Короленка;

проспект Дмитра Яворницького до перехрестя з вулицею Михайла Грушевського;

від перехрестя вулиці Володимира Мономаха і проспекту Дмитра Яворницького і до перехрестя вулиці Грушевського і проспекту Яворницького.

У неділю з 11:00 до 21:00, крім зазначених вище вулиць, також перекриють:

з 6:30 до 16:00 проспект Дмитра Яворницького від перехрестя з вулицею Юліуша Словацького до перехрестя з вулицею Короленка і вулиця Князя Ярослава Мудрого від перехрестя з вулицею Юліуша Словацького і до перехрестя з вулицею Княгині Ольги;

з 6:30 до 12:00 вулиця Набережна Заводська від річпорту до Льодової арени з перекриттям перехресних шляхів;

з 6:30 до 16:00 вулиці Юліуша Словацького і Січеславською Набережній з перекриттям перехресних шляхів;

з 6:30 до 14:30 вулиця Набережна Перемоги від Придніпровської академії фізкультури до кільця біля ж / м Перемога-3 з перекриттям перехресних шляхів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра планують перекрити проїжджу частину на два роки. Це пов'язано з будівництвом торгового центру компанією "Інтерсервісстрой".

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