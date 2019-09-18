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18 вересня • оновлено в 14:57
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На вихідних перекриють центр Дніпра: список вулиць

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У Дніпрі відбудеться четвертий ATB Dnipro Marathon, в зв'язку з чим рух транспорту на деяких вулицях у центрі міста перекриють.

Захід пройде 21-22 вересня, передає "Інформатор".

На вихідних перекриють центр Дніпра (ілюстрація)

На вихідних перекриють центр Дніпра (ілюстрація)

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Зокрема, в суботу, 21 вересня, з 11:00 до 21:00 буде перекрито:

  • площа Героїв від перехрестя з вулицею Короленка;

  • проспект Дмитра Яворницького до перехрестя з вулицею Михайла Грушевського;

  • від перехрестя вулиці Володимира Мономаха і проспекту Дмитра Яворницького і до перехрестя вулиці Грушевського і проспекту Яворницького.

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У неділю з 11:00 до 21:00, крім зазначених вище вулиць, також перекриють:

  • з 6:30 до 16:00 проспект Дмитра Яворницького від перехрестя з вулицею Юліуша Словацького до перехрестя з вулицею Короленка і вулиця Князя Ярослава Мудрого від перехрестя з вулицею Юліуша Словацького і до перехрестя з вулицею Княгині Ольги;

  • з 6:30 до 12:00 вулиця Набережна Заводська від річпорту до Льодової арени з перекриттям перехресних шляхів;

  • з 6:30 до 16:00 вулиці Юліуша Словацького і Січеславською Набережній з перекриттям перехресних шляхів;

  • з 6:30 до 14:30 вулиця Набережна Перемоги від Придніпровської академії фізкультури до кільця біля ж / м Перемога-3 з перекриттям перехресних шляхів.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра планують перекрити проїжджу частину на два роки. Це пов'язано з будівництвом торгового центру компанією "Інтерсервісстрой".

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Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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