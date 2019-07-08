ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

На трасі Дніпро-Решетилівка відкрили частину відремонтованої дороги. Фото

646Читати матеріал російською

На 12 кілометрі новозбудованої бетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка відкрили рух.

Реконструкція траси почалася ще в серпні 2017 року і триває досі, повідомили в Укравтодорі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Поступово, крок за кроком, відновлюємо дороги по всій країні. Системна робота на законодавчому рівні (Дорожній фонд та реформа децентралізації), стабільне фінансування і довіра до дорожньо-будівельного ринку з боку як українських, так і міжнародних підрядників дає хороший результат. Мені особисто приємно, що в Україні з'являються хороші дороги європейської якості, причому з використанням різних технологій - як асфальтобетону, так і цементобетону. Н-31 будуємо в цементобетоні. При будівництві дороги підрядник використовує цемент українського виробництва, який виготовлений за німецькими технологіями", – розповів Славомир Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України.

Під час реконструкції Дніпро-Решетилівка здійснюється будівництво дороги з цементобетонним покриттям, а також розширення до чотирьох смуг руху. Ширина смуги руху - 3,75 м, ширина проїжджої частини - 2х7,5 м.

Як відзначили, товщина дорожнього одягу - майже 1,5 м. Складається з декількох шарів ущільненого і стабілізованого грунту (70 см), цементогрунта (30 см), пісного бетону (18 см) і важкого бетону (26 см).

Дніпро-Решетилівка

Дніпро-Решетилівка

Facebook Укравтодору

По всій ділянці проведення робіт буде здійснено монтаж металевого бар'єрного огородження, нанесення розмітки, установка нових дорожніх знаків, будівництво майданчиків для зважування великовантажного транспорту.

Також в ході реконструкції буде відновлення шляхопроводів, транспортних розв'язок в кількох рівнях, мостів, біопереходи і водопропускні труби.

Новини
Українським водіям приготували важливе нововведення на дорогах: що буде

Також передбачається будівництво трьох обходів населених пунктів: с. Червоне, м Кобеляки, м Решетилівка.

Дорога піде від автодороги М-03 Київ-Харків до кордону з Дніпропетровською областю. Зараз роботи проводяться і в межах Дніпропетровської області.

Розрахункова швидкість після реконструкції по всьому шосе буде 110 км / ч.

Будівництво траси завершать в 2022 році.

Новини
"Перший автобан в Україні'': з'явилися нові подробиці будівництва

Зараз на відремонтованій ділянці транспорт рухається по правій стороні, а по лівій починаються будівельні роботи.

Дніпро-Решетилівка

Дніпро-Решетилівка

Facebook Укравтодору

Дніпро-Решетилівка

Дніпро-Решетилівка

Facebook Укравтодору

Дніпро-Решетилівка

Дніпро-Решетилівка

Facebook Укравтодору

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ремонт і будівництво дорігДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel