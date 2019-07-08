На трасі Дніпро-Решетилівка відкрили частину відремонтованої дороги. Фото

На 12 кілометрі новозбудованої бетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка відкрили рух.

Реконструкція траси почалася ще в серпні 2017 року і триває досі, повідомили в Укравтодорі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Поступово, крок за кроком, відновлюємо дороги по всій країні. Системна робота на законодавчому рівні (Дорожній фонд та реформа децентралізації), стабільне фінансування і довіра до дорожньо-будівельного ринку з боку як українських, так і міжнародних підрядників дає хороший результат. Мені особисто приємно, що в Україні з'являються хороші дороги європейської якості, причому з використанням різних технологій - як асфальтобетону, так і цементобетону. Н-31 будуємо в цементобетоні. При будівництві дороги підрядник використовує цемент українського виробництва, який виготовлений за німецькими технологіями", – розповів Славомир Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України.

Під час реконструкції Дніпро-Решетилівка здійснюється будівництво дороги з цементобетонним покриттям, а також розширення до чотирьох смуг руху. Ширина смуги руху - 3,75 м, ширина проїжджої частини - 2х7,5 м.

Як відзначили, товщина дорожнього одягу - майже 1,5 м. Складається з декількох шарів ущільненого і стабілізованого грунту (70 см), цементогрунта (30 см), пісного бетону (18 см) і важкого бетону (26 см).

Дніпро-Решетилівка Facebook Укравтодору

По всій ділянці проведення робіт буде здійснено монтаж металевого бар'єрного огородження, нанесення розмітки, установка нових дорожніх знаків, будівництво майданчиків для зважування великовантажного транспорту.

Також в ході реконструкції буде відновлення шляхопроводів, транспортних розв'язок в кількох рівнях, мостів, біопереходи і водопропускні труби.

Також передбачається будівництво трьох обходів населених пунктів: с. Червоне, м Кобеляки, м Решетилівка.

Дорога піде від автодороги М-03 Київ-Харків до кордону з Дніпропетровською областю. Зараз роботи проводяться і в межах Дніпропетровської області.

Розрахункова швидкість після реконструкції по всьому шосе буде 110 км / ч.

Будівництво траси завершать в 2022 році.

Зараз на відремонтованій ділянці транспорт рухається по правій стороні, а по лівій починаються будівельні роботи.

Дніпро-Решетилівка Facebook Укравтодору

Дніпро-Решетилівка Facebook Укравтодору

Дніпро-Решетилівка Facebook Укравтодору

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