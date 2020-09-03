На шахті в Кривому Розі гірники влаштували протест під землею

Софія Закревська Життя міста 12:15, 3.09.2020

У четвер, 3 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області гірники шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не вийшли із забою.

12 шахтарів нічної зміни залишилися під землею і оголосили про початок акції протесту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Співробітники шахти знаходяться на глибині 1,2 кілометра на відстані близько двох кілометрів від шахтного стовбура. До протестуючих гірників приєдналися шахтарі другої, ранкової зміни. Адміністрація підприємства не встигла їх перехопити перед спуском під землю.

Працівники шахти "Жовтнева" висунули такі вимоги:

  • підвищити зарплатню;

  • звільнити менеджмент, який заганяє підприємство в кризу;

  • повернути пільговий стаж за списками 1,2;

  • припинити порушення при атестації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині злочинна група постачала наркотики до колонії. У наркобізнесі були замішані шість чоловік.

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