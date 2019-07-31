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На популярному проспекті Дніпра звузять дорогу на 4 місяці: назвали причину

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У Дніпрі з першого серпня на проспекті Гагаріна звузять проїжджу частину на чотири місяці.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, сказано в розпорядженні міського голови.

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Звуження дороги

Звуження дороги

Donbass.sq

Як стало відомо, дорогу звузять по вулиці Академіка Лазаряна в районі будинків №9 та №10. Комунальники відремонтують електромережі.

Згідно з розпорядженням, ремонтні роботи повинні закінчити до 12 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ремонт і будівництво доріг
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