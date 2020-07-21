На пляжах Дніпропетровщини знайшли небезпечну інфекцію: де не варто купатися

У Дніпропетровській області показники води на половині пляжів не відповідають нормі.

Згідно з результатами лабораторної перевірки, відпочинок на пляжах регіону може бути небезпечним. Про це повідомляє "34 телеканал".

Обласний лабораторний центр щотижня бере проби води з усіх 12 офіційних пляжів області. Половина з них, за останніми даними, тести не пройшли.

Найбільш несприятлива ситуація на пляжі в Новомосковську. Там виявили кишкову паличку – рівень бактерій перевищив норму більш ніж у 10 разів. Зараз шукають джерело зараження. Незважаючи на це, на пляжі чимало відпочиваючих. Більшість людей не лякають ні таблички про заборону купання, ні попередження рятувальників.

На другому місці за рівнем небезпеки знаходиться пляж біля вулиці Маршака в Кривому Розі. Тут кількість кишкової палички також перевищує норму в кілька разів.

На пляжах Дніпра вода в нормі, бактерій в ній не виявили. Разом з тим, місцями в річці знижений рівень кисню, через що активно розвиваються мікроорганізми і вода починає "цвісти".

Крім кишкової палички, на пляжах можна підхопити дизентерію, сальмонельоз та холеру. Щоб уникнути зараження, не пірнайте і не ковтайте річкову воду. Якщо після відпочинку Ви все таки помітили симптоми кишкової інфекції – нудота, біль в животі, підвищена температура, слабкість – одразу ж звертайтеся по допомогу до медиків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі від коронавірусу помер ще один пацієнт.