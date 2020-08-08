На пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку: де небезпечно купатися
Усі офіційні пляжі Дніпропетровської області продовжують проходити регулярну перевірку стану прибережних вод.
Згідно з останніми даними, повністю безпечні тільки два з 12 пляжів регіону. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної лабораторного центру.
Підвищений вміст кишкової палички виявили на таких пляжах:
Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський";
Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак";
Дніпро, пляж на Монастирському острові;
Кам'янське, зона відпочинку в районі вулиці Набережній;
Кривий Ріг, міський пляж на вулиці Маршака;
Кривий Ріг, міський пляж у парку імені Мершавцева;
Кривий Ріг, ставок на житловому масиві АТ "Південний ГЗК";
Верхньодніпровськ, пляж на водосховищі;
Зеленодольськ, міський пляж на водосховищі:
Новомосковськ, дитячий пляж.
У Кривому Розі у ставку на житловому масиві АТ "Південний ГЗК" крім кишкової палички виявили також перевищення кількості коліфагів. Збудників інфекційних захворювань в водоймах регіону немає.
Безпечними в Дніпропетровській області на сьогодні є офіційні пляжі Нікополя і Павлограда.
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