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На пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку: де небезпечно купатися

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,0 т.
На пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку: де небезпечно купатися

На пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку: де небезпечно купатися. Колаж

Усі офіційні пляжі Дніпропетровської області продовжують проходити регулярну перевірку стану прибережних вод.

Згідно з останніми даними, повністю безпечні тільки два з 12 пляжів регіону. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної лабораторного центру.

Підвищений вміст кишкової палички виявили на таких пляжах:

  • Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський";

  • Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак";

  • Дніпро, пляж на Монастирському острові;

  • Кам'янське, зона відпочинку в районі вулиці Набережній;

  • Кривий Ріг, міський пляж на вулиці Маршака;

  • Кривий Ріг, міський пляж у парку імені Мершавцева;

  • Кривий Ріг, ставок на житловому масиві АТ "Південний ГЗК";

  • Верхньодніпровськ, пляж на водосховищі;

  • Зеленодольськ, міський пляж на водосховищі:

  • Новомосковськ, дитячий пляж.

У Кривому Розі у ставку на житловому масиві АТ "Південний ГЗК" крім кишкової палички виявили також перевищення кількості коліфагів. Збудників інфекційних захворювань в водоймах регіону немає.

Безпечними в Дніпропетровській області на сьогодні є офіційні пляжі Нікополя і Павлограда.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на смітник.

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