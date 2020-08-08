На пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку: де небезпечно купатися. Колаж

Усі офіційні пляжі Дніпропетровської області продовжують проходити регулярну перевірку стану прибережних вод.

Згідно з останніми даними, повністю безпечні тільки два з 12 пляжів регіону. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної лабораторного центру.

Підвищений вміст кишкової палички виявили на таких пляжах:

Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський";

Дніпро, пляж КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак";

Дніпро, пляж на Монастирському острові;

Кам'янське, зона відпочинку в районі вулиці Набережній;

Кривий Ріг, міський пляж на вулиці Маршака;

Кривий Ріг, міський пляж у парку імені Мершавцева;

Кривий Ріг, ставок на житловому масиві АТ "Південний ГЗК";

Верхньодніпровськ, пляж на водосховищі;

Зеленодольськ, міський пляж на водосховищі:

Новомосковськ, дитячий пляж.

У Кривому Розі у ставку на житловому масиві АТ "Південний ГЗК" крім кишкової палички виявили також перевищення кількості коліфагів. Збудників інфекційних захворювань в водоймах регіону немає.

Безпечними в Дніпропетровській області на сьогодні є офіційні пляжі Нікополя і Павлограда.

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