На найбільших підприємствах Дніпропетровщини провели дезінфекцію. Фото

У суботу, 9 травня, рятувальники провели санобробку в Кривому Розі, Жовтих Водах, П'ятихатському та Дніпровському районах Дніпропетровської області.

Для недопущення поширення коронавірусу дезінфекцію також провели на підприємствах ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", АТ "ДніпроАзот", ПрАТ "Южкокс", ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Обробка проведена в місцях масового перебування людей, зупинок і супермаркетів і прилеглих територій, тротуарів, автошляхів, а також місць, де були виявлені випадки інфікування коронавірусною інфекцією.

Рятувальники провели обробку в місцях масового перебування людей Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники провели обробку в місцях масового перебування людей Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники провели обробку в місцях масового перебування людей Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Для санобробки використовували суміш на основі гіпохлориту натрію. Реагент є безпечним для людей і тварин.

Всього проведено дезінфекцію 64 кілометрів доріг і тротуарів, 122 об'єкта і 38 зупинок громадського транспорту. До робіт було залучено 32 чоловік особового складу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині кількість заражених коронавірусом перевищила 700 осіб. Найбільша кількість нових випадків за останню добу виявлено в Дніпрі.

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