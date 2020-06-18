На кількох вулицях Дніпра відключать газ: кого торкнеться

У четвер, 18 червня, в Дніпрі буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів.

Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на газових мережах по вулиці Широкій, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

вул. Широка, 112а, 173, 173а, 169, 167, 165,1 63, 161, 159, 157, 155, 155а, 153;

вул. Межова, 30.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні за рішенням Шостого апеляційного суду в червні 2020-го в 2-3 рази підвищили нормативи на газ. В результаті сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо значно більше.