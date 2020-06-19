На кількох вулицях Дніпра відключать газ: адреси

У понеділок, 22 червня, в Самарському районі Дніпра буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на газопроводі, який був пошкоджений через падіння дерева під час негоди 16 червня, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

вул. Академіка Корольова, 19А, 21, 23А, 29, 31, 33/1, 33/2, 35В, 45, 45А, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 , 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 112, 114, 116 , 118, 120, 122, 122А, 122Б;

вул. Курська, 100, 121, 123.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні за рішенням Шостого апеляційного суду в червні 2020 го в 2-3 рази підвищили нормативи на газ. В результаті сім'ям без лічильників доведеться платити за блакитне паливо значно більше.