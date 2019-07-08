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Популярний ж/д переїзд під Дніпром перекриють на дві доби

1.3тЧитати матеріал російською

На Дніпропетровщині перекриють рух транспорту через залізничний переїзд "169 кілометр".

Проїзд буде заборонений протягом двох діб - з 20:00 8 липня до 20:00 10 липня. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

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Під Дніпром перекриють залізничний переїзд

Під Дніпром перекриють залізничний переїзд

Днепр Час

Переїзд буде перекрито для реконструкції шляхів Запоріжжя - Кам'янське - Сухачівка.

Мапа

Мапа

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підірвали банкомат ПриватБанку і вкрали сотні тисяч гривень. У банку оголосили велику винагороду за інформацію про злочинців.

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УкраїнаДніпро
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УкрзалізницяДніпро
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