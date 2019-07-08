Популярний ж/д переїзд під Дніпром перекриють на дві доби

На Дніпропетровщині перекриють рух транспорту через залізничний переїзд "169 кілометр".

Проїзд буде заборонений протягом двох діб - з 20:00 8 липня до 20:00 10 липня. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Під Дніпром перекриють залізничний переїзд Днепр Час

Переїзд буде перекрито для реконструкції шляхів Запоріжжя - Кам'янське - Сухачівка.

Мапа Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підірвали банкомат ПриватБанку і вкрали сотні тисяч гривень. У банку оголосили велику винагороду за інформацію про злочинців.

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