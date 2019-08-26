На два роки: в центрі Дніпра перекриють важливу дорогу

У центрі Дніпра планують перекрити проїжджу частину на два роки.
Це пов'язано з будівництвом торгового центру компанією "Інтерсервісбуд", сказано в проекті розпорядження міського голови.
Перекриття дороги
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Так, з 2 вересня 2019 року по 2 вересня 2021 року хочуть перекрити проїжджу частину в центрі міста.
Перекриття відбудеться на вулиці Михайла Коцюбинського (від будинку №10 до №18), а також на вулиці Глінки (в районі будинків №1 та №2).
Крім цього, можуть перекрити вулицю Ламану (від будинку №6 до №18а по вулиці Михайла Коцюбинського).
На час проведення робіт встановлять спеціальні огорожі та знаки.
Відзначимо, що контролювати виконання цього розпорядження буде заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
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