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На два роки: в центрі Дніпра перекриють важливу дорогу

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У центрі Дніпра планують перекрити проїжджу частину на два роки.

Це пов'язано з будівництвом торгового центру компанією "Інтерсервісбуд", сказано в проекті розпорядження міського голови.

Перекриття дороги

Перекриття дороги

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Так, з 2 вересня 2019 року по 2 вересня 2021 року хочуть перекрити проїжджу частину в центрі міста.

Перекриття відбудеться на вулиці Михайла Коцюбинського (від будинку №10 до №18), а також на вулиці Глінки (в районі будинків №1 та №2).

Крім цього, можуть перекрити вулицю Ламану (від будинку №6 до №18а по вулиці Михайла Коцюбинського).

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На час проведення робіт встановлять спеціальні огорожі та знаки.

Відзначимо, що контролювати виконання цього розпорядження буде заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, красуня-патрульна захопила мережу відважним вчинком в Дніпрі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
дороги будівництво
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