Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, як проходить реконструкція скверу Прибережного.

Він зазначив, що перетворюють велику частину території - близько 2,5 га, повідомив мер на сторінці в Instagram.

"Сквер Прибережний в Дніпрі - місце, де ми реконструюємо більшу частину території - близько 2,5 га. Робимо все на довгі роки. В Україні таких проектів, мабуть, одиниці. У сквері передбачено всю інфраструктуру - від освітлення до туалетів", – сказав Філатов.

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Мер Дніпра додав, що будівельники працюють без вихідних, і тому відкриття скверу відбудеться в День міста.

Сквер Прибережний Instagram Бориса Філатова

Філатов відзначив, що в сквері зможуть відпочити як діти, так і дорослі.

Сквер Прибережний Instagram Бориса Філатова

Сквер Прибережний Instagram Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра подарував торт випускникам за добродушний вчинок.

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