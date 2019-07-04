Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, як проходить реконструкція скверу Прибережного.
Він зазначив, що перетворюють велику частину території - близько 2,5 га, повідомив мер на сторінці в Instagram.
"Сквер Прибережний в Дніпрі - місце, де ми реконструюємо більшу частину території - близько 2,5 га. Робимо все на довгі роки. В Україні таких проектів, мабуть, одиниці. У сквері передбачено всю інфраструктуру - від освітлення до туалетів", – сказав Філатов.
Сквер прибережних у Дніпрі – місце, де ми реконструюємо чималий часть территории – около 2,5 га. Робимо все на Довгі роки. В Україні таких проектів, мабуть, одиниці. У сквері предусмотрена всю інфраструктуру - від освітлення до вбіралень. ⠀ Будівельники Працюють без вихідних. Тож зустрінемося тут вже Незабаром – на День Міста.
Мер Дніпра додав, що будівельники працюють без вихідних, і тому відкриття скверу відбудеться в День міста.
Сквер Прибережний
Instagram Бориса Філатова
Філатов відзначив, що в сквері зможуть відпочити як діти, так і дорослі.
Сквер Прибережний
Instagram Бориса Філатова
Сквер Прибережний
Instagram Бориса Філатова
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра подарував торт випускникам за добродушний вчинок.
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