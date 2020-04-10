На Дніпровському меткомбінаті зафіксовано спалах коронавірусу

На Дніпровському металургійному комбінаті в Камеском Дніпропетровської області зафіксували спалах коронавірусу.
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COVID-19 підтвердили у трьох співробітників ДМК, повідомили в пресслужбі підприємства. Там уже провели тотальну дезінфекцію об'єктів, де могли знаходитися інфіковані.
Коронавірус
dmkd.dp.ua
На комбінаті також встановлюють людей, які контактували з хворими на коронавірус. Всіх співробітників, які можуть працювати віддалено, перевели на дистанційний режим роботи.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 10 квітня в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі лікарі боролися за життя важкої пацієнтки з коронавірусною інфекцією.
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