На Дніпровському меткомбінаті зафіксовано спалах коронавірусу

На Дніпровському металургійному комбінаті в Камеском Дніпропетровської області зафіксували спалах коронавірусу.

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COVID-19 підтвердили у трьох співробітників ДМК, повідомили в пресслужбі підприємства. Там уже провели тотальну дезінфекцію об'єктів, де могли знаходитися інфіковані.

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На комбінаті також встановлюють людей, які контактували з хворими на коронавірус. Всіх співробітників, які можуть працювати віддалено, перевели на дистанційний режим роботи.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 10 квітня в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі лікарі боролися за життя важкої пацієнтки з коронавірусною інфекцією.

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