На Дніпропетровщину насувається арктичний циклон: попередження рятувальників

З 22 березня в Дніпропетровській області очікується значне погіршення погодних умов.

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вночі температура повітря опуститься до 1-7 градусів морозу. Вдень температура повітря буде коливатися від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м / с. (I рівень небезпеки, жовтий). Також очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 сантиметри, на дорогах ожеледиця.

У неділю, 22 березня, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура повітря опуститься до 2-4 градусів тепла. Вдень температура повітря буде коливатися від 5 до 7 градусів тепла. Вночі – мокрий сніг, вдень – сніг і мокрий сніг. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні на 23 березня Укргідрометцентр

У понеділок, 23 березня, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура повітря опуститься до 1-3 градусів морозу. Вдень температура повітря буде коливатися від 4 градусів морозу до 6 градусів тепла. Вночі та вдень без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні на 23 березня Укргідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі прогнозували теплу і сонячну погоду.

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