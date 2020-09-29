На Дніпропетровщину йде циклон із грозами та дощами

У середу, 30 вересня, в Дніпрі та області прогнозують різке погіршення погодних умов.

Південно-західний циклон принесе в регіон дощі та грози. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Якою буде погода в найближчі дні:

Удень 30 вересня на всій території Дніпропетровщини пройдуть сильні дощі, очікуються грози. Також синоптики прогнозують пориви південно-східного вітру, швидкість яких складе 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 9-14 градусів за Цельсієм, вдень – 19-24 градуси.

1-2 жовтня в регіоні очікуються невеликі дощі, вдень температура повітря знизиться до 15-20 градусів.

Як повідомили в ДСНС, в області збережеться перший (жовтий) рівень небезпеки.

На Дніпропетровщину насувається циклон. Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Україну накриють дощі, синоптик розповіла, де буде найхолодніше. Погіршення погодних умов очікується 30 вересня.