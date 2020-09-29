На Дніпропетровщину йде циклон із грозами та дощами

У середу, 30 вересня, в Дніпрі та області прогнозують різке погіршення погодних умов.

Південно-західний циклон принесе в регіон дощі та грози. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Якою буде погода в найближчі дні:

Удень 30 вересня на всій території Дніпропетровщини пройдуть сильні дощі, очікуються грози. Також синоптики прогнозують пориви південно-східного вітру, швидкість яких складе 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 9-14 градусів за Цельсієм, вдень – 19-24 градуси.

1-2 жовтня в регіоні очікуються невеликі дощі, вдень температура повітря знизиться до 15-20 градусів.

Як повідомили в ДСНС, в області збережеться перший (жовтий) рівень небезпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Україну накриють дощі, синоптик розповіла, де буде найхолодніше. Погіршення погодних умов очікується 30 вересня.