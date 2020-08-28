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На Дніпропетровщину із зони ООС повернулися бійці "Холодного Яру"

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
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На Дніпропетровщину із зони ООС повернулися бійці 'Холодного Яру'

На Дніпропетровщину із зони ООС повернулися бійці "Холодного Яру". Facebook/"93-тя ОМБр Холодний Яр"

У п'ятницю, 28 серпня, в Дніпропетровську область із зони проведення ООС повернулася 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Протягом останніх семи місяців бійці боролися з російськими окупаційними військами на Луганщині. Про це повідомили на сторінці бригади "Холодний Яр" в Facebook.

Солдатам вдалося вибити ворогів із їх позицій на декількох ділянках фронту, знищити або пошкодити їхню зброю, техніку і транспорт. Крім того, бійці бригади змогли зруйнувати тимчасові вогневі позиції противника.

"Нашу ротацію інтервенти запам'ятають надовго. За оцінками вищого командування, ротація на Луганщину продемонструвала, що за кількістю виконаних бойових завдань ми є однією з найефективніших бойових бригад", – сказано в повідомленні.

За період цієї ротації 93-а бригада втратила дев'ять осіб. Під час бойових дій на Донбасі загинули Герман Соловйов, Сергій Рацун, Клавдія Ситник, Володимир Федченко, Дмитро Фірсов, Олексій Купріков, Олексій Лісін, Леонід Скакуненко і Євген Сафонов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі біля військової частини знайшли тіло чоловіка. На місці події працювала поліція і судмедексперти.

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