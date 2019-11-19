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19 листопада • оновлено в 17:34
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

На Дніпропетровщині з'являться нові радари: де встановлять прилади

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У Дніпропетровській області на деяких автодорогах встановлять нові радари TruCAM.

Техніка почне працювати з середи, 20 листопада, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

На Дніпропетровщині з'являться нові радари

На Дніпропетровщині з'являться нові радари

censor.net.ua

Зокрема, прилади з'являться на просп. Дмитра Яворницького і Слобожанському проспекті в Дніпрі, а також на вулицях Волгоградській, Олексія Солом'яного, Ракітіна та Чумацький Шлях в Кривому Розі.

З 20 листопада нові прилади TruCAM почнуть працювати на 57 ділянках автодоріг по всій території України.

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Список автодоріг Дніпропетровщини, на яких встановлені TruCAM

Список автодоріг Дніпропетровщини, на яких встановлені TruCAM

Пресслужба МВС

Список автодоріг України, на яких встановлені TruCAM

Список автодоріг України, на яких встановлені TruCAM

Пресслужба МВС

Раніше OBOZREVATEL писав, що на маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості. Так, на 37 маршруті курсуватиме 15-метровий автобус.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Міністерство внутрішніх справ України ПДР
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