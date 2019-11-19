На Дніпропетровщині з'являться нові радари: де встановлять прилади

У Дніпропетровській області на деяких автодорогах встановлять нові радари TruCAM.

Техніка почне працювати з середи, 20 листопада, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

На Дніпропетровщині з'являться нові радари censor.net.ua

Зокрема, прилади з'являться на просп. Дмитра Яворницького і Слобожанському проспекті в Дніпрі, а також на вулицях Волгоградській, Олексія Солом'яного, Ракітіна та Чумацький Шлях в Кривому Розі.

З 20 листопада нові прилади TruCAM почнуть працювати на 57 ділянках автодоріг по всій території України.

Список автодоріг Дніпропетровщини, на яких встановлені TruCAM Пресслужба МВС

Список автодоріг України, на яких встановлені TruCAM Пресслужба МВС

Раніше OBOZREVATEL писав, що на маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості. Так, на 37 маршруті курсуватиме 15-метровий автобус.

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