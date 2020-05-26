На Дніпропетровщині зводять заміну обваленого мосту. Відео

Аліна Рашевська Життя міста 15:39, 26.05.2020

У вівторок, 26 травня, в селі Олексіївка Дніпропетровської області стартували роботи зі зведення понтонної переправи.

Вона тимчасово замінить міст, який обвалився під вантажівкою. Паралельно будуть відновлювати останній, повідомили в офіційному Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Зараз на місці працюють 50 фахівців різного профілю і 33 одиниці спецтехніки Збройних сил України. Підготовка всіх необхідних під'їздів для розгортання понтонного мосту і запуску руху завершилася вчора в термін.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Олексіївка обрушився міст через затоку Каховського водосховища. Подія трапилася, коли по ньому проїжджала 20-тонна фура, навантажена металевими конструкціями.

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