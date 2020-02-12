Госпіталізували понад тисячу осіб: на Дніпропетровщині зросла захворюваність на грип

За останній тиждень в Дніпрі і області захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 11%. На карантин вирушила 531 школа регіону.

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до лікарів в цей період звернулося майже 30 тис. осіб. Значна кількість хворих – діти.

Захворюваність в цьому році на 83% більше цього періоду минулого року. Показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг в 1,5 рази.

"В області переважно циркулюють віруси грипу типу А - H1N1. Майже у всіх районах триває епідемія. В деяких епідпоріг перевищено більш ніж у два рази. В останній тиждень маємо один летальний випадок - у Верхньодніпровську", – відзначили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

Грип та ГРВІ Твоє місто

Повідомляється, що найбільше хворих на грип і ГРВІ знаходиться в Дніпрі, Марганці, Новомосковську, Покрові. Так само в 1,5-2,3 рази епідпоріг перевищено в Магдалинівському, Васильківському, Дніпровському, Криворізькому, Синельниківському, Солонянському, Юр'ївському, Петриківському районах.

З симптомами грипу та ГРВІ за останній тиждень було госпіталізовано понад тисячу осіб, з яких 877 – діти.

Фахівці відзначають, що грип небезпечний ускладненнями. Він вражає нервову систему і серце, а так же загрожує розвитком важкої пневмонії. Найефективніший спосіб уберегтися від ускладнень – вакцинуватися. Це можна зробити протягом всього епідсезону і до травня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А".

Катерина Мацак

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