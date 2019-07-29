Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

На Дніпропетровщині зникла 41-річна жінка: поліція оголосила розшук

832 Читати матеріал російською

У Кривому Розі розшукують зниклу безвісти Петько Анну Олександрівну.

Жінка пішла з дому 12-го травня. До теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Про це повідомили на сторінці Криворізького відділення поліції в Facebook.

Новини
У Дніпрі зникла 88-річна жінка з втратою пам'яті

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

Колаж

На вигляд жінці 40-45 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся довге темне.

Була одягнена в блакитні джинсові штани, рожеву футболку і рожеві босоніжки.

Відомо, що зникла схильна до жебракування та зловживання алкогольними напоями.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження жінки, телефонуйте на "102" або за телефоном: (098) 650 02 01.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зник молодий військовослужбовець.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зникла людина поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel