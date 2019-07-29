На Дніпропетровщині зникла 41-річна жінка: поліція оголосила розшук

У Кривому Розі розшукують зниклу безвісти Петько Анну Олександрівну.

Жінка пішла з дому 12-го травня. До теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Про це повідомили на сторінці Криворізького відділення поліції в Facebook.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку Колаж

На вигляд жінці 40-45 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся довге темне.

Була одягнена в блакитні джинсові штани, рожеву футболку і рожеві босоніжки.

Відомо, що зникла схильна до жебракування та зловживання алкогольними напоями.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження жінки, телефонуйте на "102" або за телефоном: (098) 650 02 01.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зник молодий військовослужбовець.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!