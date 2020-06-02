У селі Олексіївка Нікопольського району на місці зруйнованого мосту побудували понтонну переправу. Але через стихію запуск довелося перенести на кілька днів.

Як повідомили в пресслужбі Нікопольської районної державної адміністрації, в результаті падіння рівня води в Каховському водосховищі в останні дні, виникло просідання секцій понтонної переправи, що знаходяться у воді та на березі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Дніпропетровщині "зламалася" переправа на місці зруйнованого мосту Facebook Олександра Бондаренко

З цієї причини виключається рух великогабаритного міжміського та приміського автотранспорту, а також легкових автомобілів, що мають низьку посадку.

У пресслужбі відзначили, що на сьогоднішній день вживаються заходи для вирішення даної ситуації. Фахівцями ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" запропоновано технічне рішення цієї проблеми, що дозволить почати рух пасажирського та іншого автотранспорту через понтонну переправу.

Рівень води значно впав Пресслужба Нікопольської районної державної адміністрації

Крім цього, губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко повідомив, що будівництво понтонної переправи вже на фінішній прямій, але стихія паралізувала відкриття:

"Як і планувалося, зараз підрядники вже завершують підключення освітлення і встановлюють останні дорожні знаки. Також сьогодні за планом повинен був відбутися запуск руху по мосту. Однак стихія внесла свої корективи – в річці Чортомлик різко впав рівень води. В першу чергу, ми піклуємося про безпеку водіїв. Тому було прийнято рішення перенести цей запуск на кілька днів. Зараз інженери вже працюють над вирішенням проблеми", – написав губернатор на своїй сторінці в Facebook.

Завершують підключення освітлення і встановлюють останні дорожні знаки Facebook Олександра Бондаренко

Завершують підключення освітлення і встановлюють останні дорожні знаки Facebook Олександра Бондаренко

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