На Дніпропетровщині жителі чотирьох міст залишилися без води через борги. pbs.twimg.com

У четвер, 6 серпня, чотири міста Дніпропетровської області – Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове – залишилися без води.

Причиною відключення водопостачання стала заборгованість місцевих водоканалів. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

ДТЕК відключив водоканал "Дніпро – Західний Донбас" від електропостачання після попередження про несплату боргів. На сьогодні заборгованість Павлограда становить 48 млн грн, Першотравенська – 10,1 млн, Тернівки – 12,5 млн, Синельникове – 26,3 млн.

Водоканал міста Синельникове передали в управління Дніпропетровської обласної ради, яка проведе перемовини з ДТЕКом. Мери Тернівки та Першотравенська в свою чергу пообіцяли найближчим часом компенсувати частину своєї заборгованості. Таким чином, в трьох цих містах найближчим часом знову з'явиться вода.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині випускний закінчився масовим отруєнням.