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На Дніпропетровщині жителі чотирьох міст залишилися без води через борги

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,1 т.
На Дніпропетровщині жителі чотирьох міст залишилися без води через борги

На Дніпропетровщині жителі чотирьох міст залишилися без води через борги. pbs.twimg.com

У четвер, 6 серпня, чотири міста Дніпропетровської області – Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове – залишилися без води.

Причиною відключення водопостачання стала заборгованість місцевих водоканалів. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

ДТЕК відключив водоканал "Дніпро – Західний Донбас" від електропостачання після попередження про несплату боргів. На сьогодні заборгованість Павлограда становить 48 млн грн, Першотравенська – 10,1 млн, Тернівки – 12,5 млн, Синельникове – 26,3 млн.

Водоканал міста Синельникове передали в управління Дніпропетровської обласної ради, яка проведе перемовини з ДТЕКом. Мери Тернівки та Першотравенська в свою чергу пообіцяли найближчим часом компенсувати частину своєї заборгованості. Таким чином, в трьох цих містах найближчим часом знову з'явиться вода.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині випускний закінчився масовим отруєнням.

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