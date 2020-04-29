На Дніпропетровщині збільшилась кількість заражених COVID-19

У п'яти жителів Дніпропетровської області виявили коронавірусну хворобу.

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Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у двох жителів Петропавлівського району і трьох з Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації

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На даний момент в Україні – понад дев'ять тисяч підтверджених випадків коронавірусу. З них 323 зафіксовано на Дніпропетровщині.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на будинках, в яких проживають госпіталізовані з підозрою на коронавірус і інфіковані, вивісили відповідні оголошення. Крім того, створено карту COVID-19 в місті.

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