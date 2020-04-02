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2 квітня • оновлено в 19:28
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Карина Бондаренко

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

1.1т
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У четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

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COVID-19 зареєстрували в Кривому Розі та Новомосковську, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Всього було проведено 24 обстеження, 22 виявилися негативними. Крім того, на Дніпропетровщині зареєстровано 100 підозр на коронавірус.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

5 Канал

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпрі за медичною допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 353 особи.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

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