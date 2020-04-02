На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

У четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

COVID-19 зареєстрували в Кривому Розі та Новомосковську, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Всього було проведено 24 обстеження, 22 виявилися негативними. Крім того, на Дніпропетровщині зареєстровано 100 підозр на коронавірус.

Тест на коронавірус 5 Канал

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпрі за медичною допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 353 особи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал