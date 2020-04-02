На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

У четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.
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COVID-19 зареєстрували в Кривому Розі та Новомосковську, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Всього було проведено 24 обстеження, 22 виявилися негативними. Крім того, на Дніпропетровщині зареєстровано 100 підозр на коронавірус.
Тест на коронавірус
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Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулу добу в Дніпрі за медичною допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 353 особи.
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