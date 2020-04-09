На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

Карина Бондаренко Життя міста 07:35, 9.04.2020

У середу, 9 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області зафіксували ще один випадок коронавірусної інфекції.

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COVID-19 виявили у одного з місцевих жителів, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, кількість інфікованих на Дніпропетровщині зросла до 42-х осіб.

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше, місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру, на які з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і країн.

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