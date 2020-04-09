Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

1.3т
Читати матеріал російською

У середу, 9 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області зафіксували ще один випадок коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

COVID-19 виявили у одного з місцевих жителів, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, кількість інфікованих на Дніпропетровщині зросла до 42-х осіб.

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше, місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру, на які з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і країн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги