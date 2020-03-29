На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на коронавірус

У Дніпропетровській області за останню добу було проведено 14 досліджень на виявлення коронавіруса.
У двох чоловік дослідження показали позитивний результат. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Нові випадки захворювання на COVID -19 виявлені в Новомосковську та Кривому Розі. Ще один тест на коронавірус дав сумнівний результат, тому сім'ї з Кривого Рогу буде проводитись додаткове дослідження.
На Дніпропетровщині було проведено 14 нових досліджень
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Результати всіх інших досліджень негативні. Також негативним був тест у жінки, прибувшої з Прибалтики, у якої підозрювали коронавірус.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині коронавірус підтвердився ще у трьох осіб.
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