На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на COVID-19

Станом на вечір вівторка, 14 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували три нові випадки коронавірусної інфекції.

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Так, всього в регіоні захворювання підтвердили у 74 чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко, передає прес-служба установи.

Коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили ще у 3 пацієнтів

"Коронавірусну інфекцію виявили у одного жителя Підгороднього 1962 року. Ще двоє чоловіків, у яких підтвердили діагноз, з Кам'янського, 1962 і 1972 народження. Ще 88 тестів сьогодні показали негативний результат", – зазначив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, літні люди і ті, хто страждає ожирінням, найбільше ризикують захворіти на коронавірус COVID-19, ніж хворі на рак або із захворюванням легенів, заявили вчені з Нью-Йоркського університету.