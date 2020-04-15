Головна Новини
15 квітня • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

На Дніпропетровщині збільшилась кількість хворих на COVID-19

792
Читати матеріал російською

Станом на вечір вівторка, 14 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували три нові випадки коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, всього в регіоні захворювання підтвердили у 74 чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко, передає прес-служба установи.

Коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили ще у 3 пацієнтів

Коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили ще у 3 пацієнтів

"Коронавірусну інфекцію виявили у одного жителя Підгороднього 1962 року. Ще двоє чоловіків, у яких підтвердили діагноз, з Кам'янського, 1962 і 1972 народження. Ще 88 тестів сьогодні показали негативний результат", – зазначив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, літні люди і ті, хто страждає ожирінням, найбільше ризикують захворіти на коронавірус COVID-19, ніж хворі на рак або із захворюванням легенів, заявили вчені з Нью-Йоркського університету.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги