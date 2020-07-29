На Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею. Колаж

У вівторок, 28 липня, в Дніпропетровській області поліція і прокуратура затримали чиновника-хабарника.

Начальник відділу земельних відносин однієї з об'єднаних територіальних громад попався на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Чиновник вимагав гроші за вирішення земельних питань. Для отримання земельних ділянок для сільськогосподарського користування громадяни повинні звертатися до ОТГ. Співробітник профільного відділу обіцяв вирішити питання, а натомість просив "внесок" сумою в тисячу доларів США за один гектар.

Хабарника затримали під час того, як він проводив підрахунки. В автомобілі чиновника правоохоронці знайшли 32 тисячі доларів неправомірної вигоди.

На Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині затримали чиновника-хабарника, який спекулював землею Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

На даний момент правопорушник затриманий, ведуться слідчі дії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському зловили копа-хабарника, якого 2018 року вже ловили на поборах бізнесу.