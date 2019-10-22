На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо: опубліковані шокуючі фото

У Солонянській виправній колонії №21 на Дніпропетровщині засуджені позбавлені можливості отримувати якісну медичну допомогу.

Хвороби будь-якого ступеня тяжкості, включаючи гострі форми туберкульозу або навіть некроз кінцівок, тут прийнято ігнорувати. Це і багато інших порушень були виявлені під час моніторингового візиту співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає Событие.

На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

У колонії медичну допомогу надають через решітку. Адміністрація це пояснює вимушеним заходом заради безпеки персоналу. У той же час в одній з палат під час перевірки виявили засудженого, який потребує термінового оперативного втручання. Хворий вже втратив один з пальців, інші почорніли. Як пояснили в колонії, він не має коштів на проведення операції. Все, чим він може задовольнятися, це знеболюючі препарати і нечасті обстеження в одній з лікарень Дніпра.

Інший засуджений два тижні тому проковтнув частину ложки, проте за цей час його жодного разу не оглядав лікар, незважаючи на те, що адміністрація була повідомлена про інцидент.

У приміщенні палати для осіб з психічними розладами виявили хворого на активну форму туберкульозу, який з невідомих причин так і не був спрямований в спеціалізовану лікарню.

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На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

На Дніпропетровщині засуджені гниють заживо Событие

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала засудженого злочинця, який в липні 2019 року втік з колонії. 37-річний Дмитро Фомін був засуджений до 3 років в'язниці за крадіжку. Він втік під час короткострокового виїзду з виправного центру і 23 липня був оголошений в розшук.

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