На Дніпропетровщині запустять виробництво палива для ракетних комплексів

У суботу, 6 червня, під час робочого візиту на Дніпропетровщину міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для українських ракет.

Президент України Володимир Зеленський, Рада національної безпеки і оборони, Уряд прийняли рішення про розгортання робочих програм і створенні нових робочих місць. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Кабінет міністрів і РНБО ухвалили рішення – розгорнути програми створення твердого палива для українських ракетних комплексів "Вільха","Нептун" та інших. Крім того, окремо Уряд виділив кошти для утилізації ракетного палива, чим теж займається цей завод", – заявив Арсен Аваков .

Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракет "Вільха" і "Нептун" Пресслужба МВС

Міністр додав, що головне завдання, щоб конструкторське бюро "Луч", Павлоградський хімзавод і ряд інших оборонних підприємств змогли випускати ракетні комплекси, які здатні захищати морські та сухопутні кордони.

Директор заводу Леонід Шиман Павлоградського хімзаводу зазначив, що в лютому Указом Президента була відновлена ракетна програма і внесені зміни в оборонне замовлення.

"Зараз ми плануємо набрати близько 540 робітників. І вже в найближчі тижні ми відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується "Вільхи М","Тайфун" і оперативно-тактичних комплексів "Грім". Звичайно, таке високоточне озброєння значно посилить військову здатність Збройних сил, а в подальшому, ми хочемо розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі робітників", – розповів Леонід Шиман.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув в Павлоград Дніпропетровської області через поліцейських, яких підозрюють в створенні злочинного угруповання. Там міністр повідомив про розформування Павлоградського відділу поліції і про тотальне відпрацювання регіону.

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