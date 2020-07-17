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На Дніпропетровщині запустили пошукову систему автовласників-боржників

Аліна Рашевська
Життя міста
1,0 т.
На Дніпропетровщині запустили пошукову систему автовласників-боржників

На Дніпропетровщині запустили пошукову систему автовласників-боржників. glavcom.ua

На Дніпропетровщині запустили систему пошуку автовласників з боргами.

На даний момент програма працює в тестовому режимі на трасі "Дніпро-Запоріжжя". Про це повідомляє "ТСН".

У разі, якщо зафіксоване камерою авто є в базі даних, програма автоматично передає сигнал до стаціонарного посту поліції. Там патрульні зупиняють порушника і пропонують оплатити штраф на місці або залишити машину на штрафмайданчику.

Всього за тиждень роботи системи з майже сотні водіїв стягнули близько 400 тисяч гривень. Найближчим часом її запустять ще на трьох блокпостах області. Згодом її поширять по території всієї країни.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті серйозної ДТП постраждали дитина і чоловік.

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