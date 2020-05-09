На Дніпропетровщині зафіксували три десятка нових випадків COVID-19

Ігор Кравченко Життя міста 09:48, 9.05.2020 Оновлено: 10:42, 9.05.2020

Станом на ранок 9 травня в Дніпропетровській області підтвердили 29 нових випадків зараження коронавірусом.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 681, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були виявлені в Дніпрі – 1, Павлограді – 4, Кривому Розі – 12, Жовтих Водах – 1, П'ятихатському районі – 7, Софіївському районі – 1, Петропавлівському районі – 1, Широківському районі – 1, Дніпровському районі – 1.

Кількість нових випадків в Дніпропетровській області стабільно зростає
pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі коронавірусом захворіло вже 222 людини. 44 з них видужали.

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